В США - вспышка загадочной болезни, схожей с полиомиелитом

За последние 18 месяцев заболели 20 человек, преимущественно дети, пишет Меддэйли со ссылкой на BBC. У некоторых из них развился паралич всех конечностей и лечение не помогает.

Известно, что вирус полиомиелита атакует нервную систему, вызывая паралич в каждом двухсотом случае. Он может вызывать и смерть при остановке работы легких. Считается, полиомиелит остается эндемиком только в Афганистане, Нигерии и Пакистане.

Новое заболевание уже было исследовано врачами. Выяснилось: в пяти случаях симптомы вызваны энтеровирусом-68, близким к вирусу полиомиелита. Притом, во всех случаях пострадавшие были привиты против полиомиелита. Симптомы разнились от ограничений подвижности одной конечности до сильной слабости в руках и ногах, доходящей до паралича. Несмотря на агрессивную терапию, состояние пациентов не улучшается.

Все факты заражения зафиксированы в радиусе 160 километров. Специалисты не исключают, что число заразившихся велико, и у них просто не проявились столь явно симптомы. В Азии ранее регистрировались подобные случаи. Сам же энтеровирус-68 в последнее время часто связывают со вспышками респираторных заболеваний.