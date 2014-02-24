После бракоразводного процесса мужчины больше склонны к депрессиям

Болезни сердца, инсульты, депрессии, склонность к суициду, алкоголизм, высокое кровяное давление – вот список рисков, которым подвергают свое здоровье разведенные мужчины. Статистика утверждает, что 39% мужчин склонны к совершению самоубийства непосредственно после ухода из семьи, пишет Здоровье.

Особенно рискуют мужчины старше 40 лет, которые долго жили в семье, где о них заботились, где быт был на плечах женщины. Эти мужчины впадают в глубокую депрессию, которая может стать причиной развития заболеваний сердца и инсультов.

Кроме того, многим «семейным» мужчинам очень тяжело заниматься своим бытом в одиночку, на них разом наваливаются дела и заботы, о которых они даже не подозревали. Также зачастую они теряют привычный круг общения, поскольку социальные стереотипы не позволяют их друзьям проявлять сочувствие к представителю сильного пола.