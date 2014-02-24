Освещение комнаты влияет на процесс принятия решений человеком, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Journal of Consumer Psychology, пишет Gazeta.ru.

Им удалось установить, что яркое искусственное освещение или солнечный свет способствуют тому, что человек принимает спонтанное решение, основанное на эмоциях. Более того, подобный свет зачастую усиливает имеющийся стресс и депрессию.

По мнению ученых, перед принятием некоего важного решения лучше приглушить имеющейся в комнате свет или закрыть окно шторами.