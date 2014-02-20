Европа обновила список опасных лекарств

В настоящее время в него добавили имеет еще 68 препаратов, у которых «соотношение риск-польза колеблется в сторону риска во всех клинических случаях, для которых эти средства показаны».

Среди препаратов, которые имеют больший риск «непропорциональный к преимуществам, которые они предоставляют» указан ранелат стронция. Это лекарство используют в лечении остеопороза с высоким риском переломов, однако оно может привести к серьезным неврологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям, чреватых смертью.

Европейское агентство по лекарственным средствам также рекомендовало с осторожностью назначать хинин, который давно используется для лечения приступов малярии, но в то же время он подвергает больных риску развития серьезных и даже летальных побочных эффектов, среди которых – тяжелые анафилактические реакции (аллергические реакции), гематологические нарушения.

Некоторые препараты, которые назначают пациентам с болезнью Альцгеймера, проявляя «минимальную и кратковременную эффективность», одновременно подвергают больным серьезным побочным эффектам, таким как гепатит. Наиболее опасны такие лекарства в комбинации с другими препаратами.

Журнал также опубликовал рекомендации экспертов перевести некоторые рецептурные средства в разряд отпускаемых по рецепту. Среди них – домперидон, который применяют для лечения изжоги.

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