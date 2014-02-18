Плохая погода увеличивает работоспособность - исследования

По данным ученых, при пасмурной погоде производительность труда значительно повышается, а при солнечной, наоборот, снижается, пишет www.open.by.

Ученые объясняют результаты тем, что когда на улице плохая погода, работники, как правило, не расположены предаваться мечтам о прогулках и больше сосредоточены на своих обязанностях. Во время же ясной погоды большинство людей подсознательно не хочет работать и стремиться отдохнуть в течение своего рабочего времени. Кроме того, в солнечные дни работники меньше склонны задерживаться на рабочем месте, чтобы доделать начатое, и скорее торопятся покинуть работу, чтобы выйти на свежий воздух.