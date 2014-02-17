Дети, над которыми издеваются в школе, страдают во взрослой жизни, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Pediatrics, пишет Gazeta.ru.

К такому выводу они пришли в результате исследования, участниками которого стали 4297 детей из числа учеников средней школы.

В ходе эксперимента исследователи провели анкетирование, в котором дети рассказывали о своем психическом состоянии, здоровье и о том, подвергались ли они нападкам со стороны сверстников.

Следующей частью исследования стало измерение различных показателей. Так, ученым удалось установить, что дети, над которыми издеваются сверстники, страдают от депрессии, пониженной самооценки и показывают неудовлетворительные результаты во время различного рода физической активности.

Ученые полагают, что их психическое состояние усугубляет физическое, а со временем эта взаимосвязь лишь усиливается, приводя к аналогичным показателям уже во взрослой жизни.