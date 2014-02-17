Ученые выяснили, что овсянка может быть вредна для здоровья

Группа ученых из Австралии в ходе проведенных исследований установила, что частое употребление овсяной каши, как основной составляющей традиционного английского завтрака, приводит к разрушению костных тканей.

По мнению экспертов, чрезмерная любовь к овсянке приводит к проблемам со здоровьем. Причиной всему служит фитиновая кислота, содержащаяся в овсяных хлопьях, сообщает svit24.net. Кислота мешает нормальному усвоению кальция человеческим организмом, который постоянно вымывается из костей и не всасывается на должном уровне в кишечнике. В данном случае даже прием различных биодобавок не сможет изменить ситуацию. Нехватка кальция приводит к тому, что кости становятся более хрупкими и подвержены частым переломам и трещинам.

Ученые добавляют, что овсяная каша конечно же имеет свои плюсы: нормализация работы желудка, сердечно сосудистой системы и укрепление иммунитета. Однако, следует после двух недель употребления в пищу овсянки по утрам сделать перерыв минимум в 14 дней, после которого опять можно будет включить кашу обратно в рацион. Лишь в этом случае она не будет наносить вреда здоровью.