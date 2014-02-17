Жирная рыба - один из центральных продуктов в питании беременной женщины

Жирная морская рыба должна стать одним из центральных продуктов в питании беременной женщины - такое мнение высказали эксперты из Норвежского национального института питания и исследования морепродуктов, сообщают Подробности.

Согласно исследованиям, употребление жирной рыбы во время беременности повышает уровень интеллекта будущего ребенка. У детей, мамы которых, будучи беременными, ели более 340 г морепродуктов еженедельно, вербальные навыки лучше развиты. Эффект объясняется содержанием в рыбе и морепродуктах Омега-3.

Кроме того, выяснилось, что женщины, испытывавшие недостаток Омега-3 во время беременности, склонны к послеродовой депрессии.

Между тем, украинские диетологи считают, что беременной женщине для обеспечения себя и будущего малыша нужным количеством Омега-3 достаточно есть примерно 350 грамм жирной рыбы (норвежской сельди, семги, форели, скумбрии) в неделю. Рыбу лучше употреблять в обед, в качестве гарнира хороши овощи с рисом или картофелем. Для улучшения переносимости рыбьего жира можно использовать сок лимона как приправу.