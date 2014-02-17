Фруктовый сок вреден, как и сладкие газированные напитки

Ученые из университета Глазго предупреждают, что употребление фруктовых соков может негативно отразиться на здоровье в той же мере, что и питье подслащенных напитков, так как и те, и другие содержат примерно одинаковое количество сахара. Согласно статье, опубликованной в журнале The Lancet Diabetes and Endocrinology, пишет Medportal.ru, в день рекомендуется употреблять не более 150 миллилитров фруктового сока.

В середине 1990-х годов двадцатого века Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендацию: для поддержания здоровья и профилактики сахарного диабета, ожирения, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний человеку необходимо съедать не менее 5 порций овощей, фруктов и ягод в день, что составляет в общей сложности 400-500 г.

С тех пор во многих странах действуют правительственные программы под лозунгом «5+ в день». Одна рекомендованная порция составляет то количество пищи, которое может поместиться в пригоршне, сложенной из двух ладоней. Такой порцией можно считать одну морковь, один-два томата, смешанный салат, две горсти ягод, например, малины, ежевики и черники, одно яблоко среднего размера, один-два киви или стакан овощного или фруктого сока.

Теперь ученые настоятельно рекомендуют внести изменения в данную рекомендацию и исключить из нее употребление фруктовых соков. Плотность энергии и содержание сахара в этом продукте аналогичны тем показателям, которые характеризуют сладкие газированные напитки: например, 250 мл яблочного сока содержат примерно 110 килокалорий и 26 грамм сахара, а 250 мл кока-колы включает в себя 105 килокалорий и 26,5 грамм сахара.

«Рассматривать фруктовые соки в качестве эквивалента фруктов неверно, так как стакан сока содержит значительно больше сахара по сравнению с одним фруктом, более того, во фруктах присутствуют пищевые волокна, которых либо нет, либо их очень мало во фруктовом соке», - заметил профессор эндокринологии Навид Саттар (Naveed Sattar), один из авторов исследования.

Также, согласно последним данным, в отличие от фруктов, употребление которых практически не влияет на риск развития сахарного диабета, употребление фруктовых соков в неумеренном количестве связано с увеличением веса, повышением резистентности тканей к инсулину и, соответственно, с повышением риска развития диабета.

И хотя фруктовые соки содержат витамины и минералы, этого, по словам исследователей, недостаточно, чтобы компенсировать неблагоприятные метаболические последствия чрезмерного потребления соков. Таким образом, вопреки общепринятому мнению о пользе фруктовых соков, их употребление несущественно отличается от употребления сладких газированных напитков, в связи с чем авторы исследования советуют выпивать не более 150 мл сока в день.

Споры вокруг действия фруктовых соков на организм возникли с появлением данных, подтверждающих связь между высоким содержанием углеводов в продуктах питания и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. «Сокращение потребления не только насыщенных жиров, но и углеводов может оказать большую пользу для здоровья людей, включая уменьшение степени ожирения и риска развития инфаркта», - сказал профессор Саттар.