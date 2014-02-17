По ушной сере можно диагностировать серьезные расстройства

Сера - смесь выделений из потовых и сальных желез. Сера задерживает пыль, бактерии и небольшие предметы, не давая им проникать в ухо. Также сера прекрасно защищает от воды, попавший в ушной проход, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today.

Центр Монелл выяснил: вариации в гене ABCC11 связаны с тем, какого качества сера будет у человека, сухая или более влажная. Этот же ген отвечает за запах, исходящий от подмышек. А данный запах несет с собой огромное количество информации, включая пол, сексуальную ориентацию, состояние здоровья. Вот и ушная сера может содержать ту же информацию.

В частности, специалисты решили проверить, есть ли возможность найти в сере характерные для каждой этнической группы особенности. Ученые собрали образцы серы у 16 добровольцев (8 человек имели европейское происхождение, а 8 были из Восточной Азии). Образцы нагревали в течение 30 минут. При нагреве сера начинала высвобождать летучие органические соединения.

Это ароматические молекулы, которые можно исследовать с помощью особого метода газовой хроматографии. В образцах нашли 12 разных видов летучих соединений. Но их концентрация сильно разнилась в зависимости от этнической принадлежности. К примеру, у мужчин с европейскими корнями отмечалась повышенная концентрация 11 соединений. У азиатов, как и у американских индейцев, концентрация ниже, у них сера суше, а запах из подмышек слабее.

Вообще именно по сере можно диагностировать серьезные расстройства обмена - лейциноз и алкаптонурию - до того, как их выявят по крови или по моче. Кстати, ген ABCC11 также связан с раком груди. По словам японских ученых, ушная сера и запах из подмышек подскажет, кому из женщин с этим геном, грозит рак.