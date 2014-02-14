При стрессе мозг сам себя подталкивает к болезням и снижению когнитивных способностей

Хронический стресс приводит к серьезным изменениям в мозге, что объясняет, почему некоторые страдают от постоянного стресса и больше предрасположены к психическим отклонениям вроде тревожности и расстройств настроения, пишет Меддэйли.

Итак, стресс приводит к активному производству клеток, вырабатывающих миелин (оболочку для нейронов), и к снижению количества нейронов. В итоге отмечается переизбыток миелина (белого вещества) в отдельных областях мозга. Это нарушает связь частей мозга и общий баланс.

Ученые сфокусировались на исследовании нервных стволовых клеток в гиппокампе взрослых крыс. Ранее считалось, что эти клетки, взрослея, превращаются только в тип глиальных клеток - астроциты. Но хронический стресс заставлял клетки превращаться в другой тип клеток - в олигодендроциты, производящие миелин. Подобные изменения грозят возникновением психических проблем в дальнейшем.

Олигодендроциты также помогают образовывать синапсы (места связи клеток) и контролировать рост аксонов, составляющих эти связи. Так как хронический стресс уменьшает количество стволовых клеток, превращающихся во взрослые нейроны, данный факт может негативно отразиться на обучении и памяти.