Депрессия поражает тех, кто неправильно спит

Депрессию вызывает множество факторов. Как понять, что больше влияет на заболевание, гены, полученные от родителей, или образ жизни и окружающая среда? Для решения подобных проблем исследователи работают с парами близнецов. Сравнивая их друг с другом, можно рассчитать относительный вклад генетики и условий жизни в формирование того или иного заболевания, пишет Zdr.ru.

Именно такой метод позволил исследователям из Вашингтонского медицинского центра по изучению сна в Сиэтле изучить связь между депрессией и режимом дня. Они исследовали 894 взрослых близнецовых пар, из которых 600 пар были однояйцовыми, то есть генетически идентичными близнецами. Длительность сна, привычки, связанные со сном, история клинически подтвержденной депрессии и симптомы депрессии определялись для каждого близнеца по специально разработанным шкалам.

Оказалось, что для людей, которые спят нормально, то есть 7-8 часов в сутки, вклад генетических факторов в депрессию остается сравнительно невысоким. Если один из пары близнецов страдает депрессией, то второй будет подвержен этому расстройству с вероятностью 27%. Но картина резко менялась при исследовании людей с нетипичной продолжительностью сна.

Люди, спящие каждый день по 5 часов, оказывались более подвержены влиянию генетических факторов, связанных с депрессией. Если у них был брат-близнец, страдающий от депрессии, то их собственная вероятность угодить в пучину эмоционального расстройства составляла 53%. Такой же эффект наблюдался и для людей, спящих по 10 часов в сутки: если один из пары близнецов заболевал депрессией, то второму депрессия грозила с вероятностью 49%.

« Мы были удивлены, когда получили результаты, говорящие о том, что «наследуемость» депрессивных симптомов увеличивается почти вдвое у близнецов с очень коротким сном» - заявил руководитель исследования профессор неврологии Натаниэль Уотсон, - «Поразительно, что и укороченный, и слишком долгий сон, похоже, активируют гены, связанные с депрессией».

Физиологические механизмы этого процесса еще не изучены до конца. Но уже можно с уверенностью сказать, что генетическая предрасположенность к депрессии усиливается в случае неподходящей продолжительности сна. А значит, чтобы быть счастливыми и благополучными, нужно соблюдать режим дня!