Живущие в счастливом браке ругаются сильнее других пар, выяснили американские ученые, статья которых опубликована в научном журнале Journal of Social and Personal Relationships, пишет Gazeta.ru.

К такому выводу они пришли в ходе исследования, в котором приняли участие 743 состоящие в отношениях гетеросексуальные пары.

Исследователям удалось установить, что те из них, что считали, что живут счастливо, когда дело доходило до ссор и разногласий, ругались гораздо сильнее, чем те, кто оценивал свои отношения гораздо скромнее.