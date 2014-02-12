Исследователи предложили новый способ лечения септического шока

Исследователи из Нидерландов в опытах на мышах показали, что одновременное ингибирование цитокинов интерлейкина-1 и интерлейкина-18 может быть эффективным методом лечения септического шока.

В ходе исследования авторы работы вводили мышам с септическим шоком антагонист рецептора интерлейкина-1 и антитела к интерлейкину-18. Полученные результаты свидетельствовали об эффективности терапии, что позволило ученым заявить о перспективности предложенного ими метода. Также они выразили надежду, что эффективность терапии будет проверена в клинических исследованиях.

Результаты исследования в очередной раз показали, что для лечения таких сложных заболеваний как сепсис необходимо создавать комплексные методы терапии.

В настоящее время антагонисты рецептора интерлейкина-1 используются в терапии ревматоидного артрита, а блокаторы интерлейкина-18 могут применяться в лечении некоторых других воспалительных заболеваний.

Ремедиум