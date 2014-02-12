Психологи выявили еще одну причину дислексии

Дислексия - это, если упростить для краткости, неспособность понимать написанный текст. При этом уровень интеллекта у человека может быть очень высоким, просто этот канал поступления информации у него отчего-то плохо работает.

Отчего - тому есть множество объяснений, так или иначе дополняющих друг друга.

Обычно дислексию объясняют тем, что у индивида есть проблемы в речевом анализаторе: если он плохо разбирает речь на слух, то ему будет трудно сопоставить еe с написанными буквами. Но как в таком случае объяснить существование музыкантов-дислектиков, у которых со слухом всe более чем в порядке? Пусть их мало, но они есть.

Психологи из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) пригласили в лабораторию 52 музыкантов и проверили их, во-первых, на базовое слуховое восприятие (как они различают близкие звуки и близкие интервалы), на музыкальное восприятие (как обстоят дела с ритмом и мелодией) и на языковое восприятие (как человек отличает осмысленные речевые звуки от бессмысленных). Кроме того, все участники эксперимента проходили тесты на память и на скорость и точность чтения.

Исследование заняло годы, так как найти музыкантов с дислексией оказалось далеко не просто; в конце концов таких всe-таки набралось 24 человека. Что же в итоге выяснилось?

Как пишут в журнале Neuropsychologia Мерав Ахиссар (Merav Ahissar) и еe коллеги, музыканты-дислектики в целом слышали ничуть не хуже, чем их коллеги без дислексии, и, разумеется, их слух был намного лучше, чем у немузыкантов. Но вот чем они сильно отличались от всех остальных, так это рабочей звуковой памятью: звуки, которые они слышали, задерживались в их мозге на очень короткое время, буквально на считанные секунды.

И те, чья звуковая память оказалась слабее, чем у остальных, и читали хуже прочих. Те же, у кого объeм такой памяти был побольше, читали аккуратнее.

То есть дело не столько - или не только - в погрешностях самого воспринимающего и анализирующего слухового аппарата, но ещe и в памяти, без которой этот аппарат обойтись никак не может. Результаты, полученные исследователями, выглядят вполне логичными: ведь для того, чтобы связать звук речи с написанным символом, нам нужно услышанный звук задержать в голове, и тут уж всe зависит от той самой рабочей слуховой памяти. И, возможно, неполадки в ней могут служить причиной дислексии не только у музыкантов.

computerra.ru