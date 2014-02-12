Продукты, которые усугубляют стресс

Чаще всего пребывающие в состоянии стресса люди обращают свое внимание на сладости, которые содержат огромное количество «быстрых» углеводов.

Исследование показало, что такое пищевое поведение не приносит облегчения, а является причиной усиления стресса, и приводит человека в депрессивное состояние.

Специалисты из Гарварда долгое время исследовали проблему употребления углеводов в стрессовом состоянии. Они смогли установить, что среди женщин, употреблявших большое количество красного мяса и пищи, которая содержит углеводы, на 41% чаще возникают хронические депрессивные состояния. В список нежелательных продуктов попали макароны, белый хлеб и чипсы.

Также исследование показало, что у тех женщин, в рационе которых есть оливковое масло, рыба, небольшое количество вина и кофе, значительно реже попадают к докторам с диагнозом «депрессия». Это свидетельствует о том, что людям в тяжелых жизненных ситуациях нужно внимательнее приглядываться к собственному меню, чтобы не ухудшить свое состояние.

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