Интеллект человека зависит от толщины коры головного мозга

Британские ученые нашли генетическую связь между интеллектом и серым веществом головного мозга, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в ходе исследования они изучили образцы ДНК и МРТ-изображения мозга более 1,5 тыс. здоровых 14-летних детей. Кроме того, ученые заставили наблюдаемых детей пройти ряд тестов, связанных с вербальным и невербальным интеллектом.

Затем они изучили 54 тыс. генетических вариантов, которые, как полагают ученые, участвуют в развитии мозга.

На основе этого им удалось установить, что дети с генетическими вариантами, которые определяют большую толщину коры левого полушария головного мозга, превосходят своих сверстников по интеллекту. С другой стороны, ученые утверждают, что неправильно говорить об одном «гене интеллекта», так как интеллект завит от очень многих генов.

Впоследствии исследователи провели еще один эксперимент, в котором участвовали мыши. Ученые изучили ген NPTN, который координирует взаимодействие между нейронами головного мозга посредством синапсов. Им удалось установить, что он по-разному проявляет себя в левом и правом полушариях. Более того, оказалось, что левое полушарие больше зависит от мутаций этого гена, что, возможно, и является причиной различий в интеллектуальных способностях.

Ученые надеются, что их исследование поспособствует пониманию механизмов, лежащих в основе несколько психических расстройств, например шизофрении и аутизма, а также проблем когнитивного характера.