Смертность в результате заболевания корью за 12 лет снизилась на 78% - ВОЗ

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с 2000-го по 2012-й год смертность в результате заболевания корью упала на 78%, с 562-х тысяч жертв в 2000-м году до 122-х тысяч в 2012-м году.

Однако, по данным на 2012-й год, на каждые 100 детей, рожденных в Центральноафриканской Республике, 13 умирали, не достигнув пятилетнего возраста. Многие - в результате заболевания корью.

В 2001-м году ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ, американский "Красный крест" и еще несколько организаций начали претворять в жизнь проект по борьбе с корью и краснухой (The Measles & Rubella Initiative). Цель проекта - сделать все, чтобы ни один ребенок не умер от кори и не был рожден с синдромом врожденной краснухи. К 2015-м году участники проекта ставят себе цель сократить смертность от кори на 95%, а к 2020-му году - достигнуть полного исчезновения кори и краснухи в пяти из шести регионов ВОЗ.

За один 2012-й год, во время массовых кампаний по борьбе с корью, было привито 145 миллионов детей.

Однако, как отмечает ВОЗ, прогресс в борьбе с этими детскими заболеваниями остается неравномерным, поскольку целые группы населения до сих пор не получают прививки.

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