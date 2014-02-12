Впервые разработаны рекомендации по профилактике инсульта у женщин

Американская ассоциация сердца (AHA) впервые в истории разработала клинические рекомендации по профилактике инсульта у женщин.

«Если вы – женщина, большинство мужских факторов риска инсульта применимы и к вам, однако на ваш риск влияют также гормоны, репродуктивное здоровье, беременность, деторождение и другие факторы», - пояснила в пресс-релизе AHA соавтор рекомендаций Черил Бушнелл (Cheryl Bushnell), директор инсультного центра в медцентре Университета Уэйк-Форест в Уинстон-Сейлеме, штат Северная Каролина.

Она добавила, что такие факторы риска как повышенное артериальное давление, мигрень с аурой, мерцательная аритмия, диабет, депрессия и эмоциональный стресс более распространены или имеют большее значение у женщин, чем у мужчин. В связи с этим для них были разработаны отдельные рекомендации.

Согласно публикации в журнале Stroke, проводить профилактику инсульта у женщин нужно следующим образом.

При повышениях артериального давления до беременности следует подумать о назначении низких доз аспирина или препаратов кальция для снижения риска преэклампсии.

У женщин с преэклампсией вдвое повышается риск инсульта и вчетверо – артериальной гипертензии в дальнейшей жизни. Поэтому преэклампсия в анамнезе должна считаться фактором риска, и воздействовать на другие факторы (курение, повышение уровня холестерина и ожирение) у таких пациенток надо раньше.

При умеренно повышенном артериальном давлении (150-159/100-109 ммрт.ст.) у беременной следует подумать о назначении гипотензивной терапии; сильно повышенное давление (160/110 мм рт.ст. и более) надо лечить обязательно.

Перед назначением оральных контрацептивов следует мониторировать артериальное давление, поскольку комбинация этих факторов повышает риск инсульта.

При мигрени с аурой следует отказаться от курения для снижения риска инсульта.

В возрасте более 75 лет женщинам следует проводить скрининг на фибрилляцию предсердий из-за ее связи с высоким риском инсульта.

Эти рекомендации предназначены в первую очередь для врачей первичного звена оказания медпомощи, в том числе акушеров-гинекологов.

Ремедиум