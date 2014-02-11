Cладкие продукты влияют на имунную систему

Количество сахаров, употребляемых человеком, оказывает значительное влияние на риск смерти от сердечных заболеваний. Результаты новых исследований о влиянии сахаров на организм человека опубликованы в издании «JAMA».

Группой ученых во главе с доктором Кване Янгом проанализированы данные 3-х национальных исследований за период с 1988 по 2010 гг., которые были посвящены оценке здоровья и питания американского населения. В анализ вошла информация более чем о 30 тыс. человек в возрасте 20 лет и старше. Во внимание бралось количество сахаров в рационе питания, получаемых людьми из фруктовых напитков, сладких газированных напитков, всевозможных десертов и конфет.

Оказывается, если на долю сахаров отводилось 10-25% от общего количество калорий, то риск смерти от кардиоваскулярных заболеваний возрастал на 30%, при сравнении с теми, кто потреблял менее 10% сахаров. Если количество сахаров превышало 25%, этот риск увеличивался в 2,75 раза. Авторами исследования был приведен пример, что человек, рацион которого равен 2000 килокалорий в сутки, выпивая 590 мл сладкой газированной воды, получает около 15% сахаров от общего суточного количества калорий.

Параллельно в ходе других исследований было установлено негативное воздействие продуктов с высоким содержанием сахара на память человека. В свою очередь австралийскими специалистами была определена причина такого влияния.

Оказывается, высокая концентрация сахара в организме, постепенно может привести к воспалению гиппокампа, являющегося особым отделом мозга, отвечающим за некоторые познавательные функции и хранение воспоминаний. Как следствие страдает память человека и внимание. Это подтверждается лабораторными исследованиями на грызунах и длительными наблюдениями за людьми, которые предпочитают большое количество сахаросодержащих продуктов.

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