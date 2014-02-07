Причиной глобального потепления 3 млн лет назад оказались лесные пожары, выяснили американские ученые из Йельского университета.

Как передает Газета.ru, у такому мнению климатологи пришли, подсчитав уровни концентрации тропосферного озона, аэрозольных частиц и метана в эпоху среднего плиоцена. Оказалось, что их содержание в атмосфере в три раза превышало аналогичные показатели предындустриальной эры.

Проведя дополнительное исследование, ученые пришли к выводу, что имевшее тогда место глобальное потепление, скорее всего, является результатом массовых лесных пожаров.

В частности, лесные пожары являются единственным объяснением высокого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу 3 млн лет назад.