Причиной глобального потепления 3 млн лет назад оказались лесные пожары
10:35, 07 февраля 2014Зарубежные новости
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В частности, лесные пожары являются единственным объяснением высокого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу 3 млн лет назад
Фото: УНИАН
Причиной глобального потепления 3 млн лет назад оказались лесные пожары, выяснили американские ученые из Йельского университета.
Как передает Газета.ru, у такому мнению климатологи пришли, подсчитав уровни концентрации тропосферного озона, аэрозольных частиц и метана в эпоху среднего плиоцена. Оказалось, что их содержание в атмосфере в три раза превышало аналогичные показатели предындустриальной эры.
Проведя дополнительное исследование, ученые пришли к выводу, что имевшее тогда место глобальное потепление, скорее всего, является результатом массовых лесных пожаров.
В частности, лесные пожары являются единственным объяснением высокого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу 3 млн лет назад.
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