Голубой цвет поможет избавиться от хронической усталости

Ранее таких результатов удавалось добиться, облучая людей ночью. Но теперь специалисты доказали, что эффект сохраняется и в дневное время.

Дабы понять, волны какой длины оказались наиболее эффективными в борьбе с усталостью, ученые обратились к Джорджу Брйнарду из Университета Томаса Джефферсона. Он создал специальное устройство. С его помощью сравнивался эффект синего света с эффектом зеленого света на примере 16 добровольцев. Их облучали по 6,5 часов в течение дня.

Добровольцы рассказывали, насколько сильно они ощущали сонливость. Оценивалась скорость их реакции, а на голову надевались электроды, отслеживающие изменения мозговой активности. Оказалось, именно облучение синим светом уменьшало сонливость, скорость реакции и количество эпизодов сниженного внимания. Активность мозга тоже говорила о большей сосредоточенности и готовности к работе.

med.2ru