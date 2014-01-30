Китай ввел запрет на курение в школах

В Китае отныне воспрещается курить во всех начальных и средних школах, средних профессиональных учебных заведениях и дошкольных образовательных учреждениях, сообщает "Синьхуа".

Запрет распространяется на всю территорию указанных образовательных учреждений и на всех людей, находящихся на его территории, подчеркивается в циркуляре, распространенном сегодня министерством образования КНР.

Жесткие ограничения на курение предусматриваются и для высших учебных заведений. Так, курить запрещено во всех помещениях вуза. При этом не разрешается отводить отдельные помещения для курения. Курить можно только на открытом воздухе, да и то только в немногих специально отведенных местах.

Согласно новым правилам, соблюдение запрета на курение станет одним из критериев аттестации учителей и учеников.

"Газета.Ru"