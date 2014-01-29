Метод "зеркальной иллюзии" поможет избавиться от болезненных состояний
Кристоф Хельмшен доказал: "зеркальная иллюзия" может избавить от зуда, даже если человек чешет не то место, где зудит
По крайней мере, метод "зеркальной иллюзии" однозначно работает. По словам эксперта, восприятие своего тела легко меняется. Это показывали эксперименты с резиновой рукой (когда мозг думал, будто резиновая рука - реальная часть тела), пишет Meddaily.ru со ссылкой на New Scientist.
Кристоф Хельмшен доказал: аналогичная "зеркальная иллюзия" может избавить от зуда, даже если человек чешет не то место, где зудит. Был проведен эксперимент: 26 добровольцам вводили соединение, вызывающее зуд. В месте инъекции образовалась точка. Такую же поставили на другой руке. Когда первую руку чесали, зуд уменьшался, а когда чесали другую руку с ложной точкой - не пропадал.
Далее было размещено большое зеркало таким образом, чтобы зудящая рука и место инъекции им закрывалась, а отражалась только не зудящая рука. Добровольцы смотрели в зеркало, пока их руку чесали ученые. На этот раз, облегчение приходило, даже если ученые чесали отражавшуюся, не зудящую руку, в которую инъекции не делались. Хотя сила реакции, конечно, была меньше, чем при воздействии на зудящую руку.