Метод "зеркальной иллюзии" поможет избавиться от болезненных состояний

По крайней мере, метод "зеркальной иллюзии" однозначно работает. По словам эксперта, восприятие своего тела легко меняется. Это показывали эксперименты с резиновой рукой (когда мозг думал, будто резиновая рука - реальная часть тела), пишет Meddaily.ru со ссылкой на New Scientist.

Кристоф Хельмшен доказал: аналогичная "зеркальная иллюзия" может избавить от зуда, даже если человек чешет не то место, где зудит. Был проведен эксперимент: 26 добровольцам вводили соединение, вызывающее зуд. В месте инъекции образовалась точка. Такую же поставили на другой руке. Когда первую руку чесали, зуд уменьшался, а когда чесали другую руку с ложной точкой - не пропадал.

Далее было размещено большое зеркало таким образом, чтобы зудящая рука и место инъекции им закрывалась, а отражалась только не зудящая рука. Добровольцы смотрели в зеркало, пока их руку чесали ученые. На этот раз, облегчение приходило, даже если ученые чесали отражавшуюся, не зудящую руку, в которую инъекции не делались. Хотя сила реакции, конечно, была меньше, чем при воздействии на зудящую руку.