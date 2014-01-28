Ацетилсалициловая кислота эффективна против доброкачественных опухолей

Ацетилсалициловая кислота способна затормозить рост невриномы слухового нерва. Это одна из самых распространенных внутричерепных доброкачественных опухолей, рассказывают американские ученые, протестировавшие соединение. Как передает Meddaily.ru со ссылкой на "Ремедиум", был проведен анализ медицинских данных более 689 пациентов с невриномой слухового нерва.

Из них 347 человек регулярно проходили МРТ. Сравнивалась информация об изменении размеров опухолей с данными по приему препаратов. Оказалось, при приме аспирина опухоль росла на 50% медленнее. Притом пол и возраст пациентов не влияли на статистику.

Это доказывает, что ацетилсалициловая кислота вполне может применяться при лечении невриномы слухового нерва. Примечательно: до сих пор на рынке нет одобренных препаратов для терапии данного вида новообразований, а хирургическое удаление опухоли грозит потерей слуха на одно ухо и повреждением лицевого нерва.