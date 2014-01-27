Холод помогает похудеть

Команда ученых из медицинского центра университета Маастрихт исследовала, как частое воздействие высоких низких температурах будет стимулировать термогенез и расход энергии в организме. Другими словами, они пытались выяснить оптимальную температуру, при которой метаболизм - обмен веществ - человека будет максимально эффективным.

Ученые из Нидерландов считают, что адаптация к холоду увеличивает расход энергии примерно на 30%. Иными словами, снижение температуры в окружающей среде заставляет организм сжигать больше калорий, чтобы стабилизировать температуру тела. "Нужно позволить нашему организму работать таким образом, чтобы контролировать температуру тела", - говорят исследователи из Нидерландов.

Конечно, холодные температуры могут вызвать неприятные ощущение, дрожь и мурашки по коже. По словам исследователей, дрожь - не более чем краткосрочным биологическая реакция на сильные морозы, которая защищает людей от переохлаждения.

Предыдущие исследования уже доказали, что дрожь в ответ на холод увеличивает выработку тепла у людей, а одно японское исследование показало, что люди теряют жировую прослойку, проводя два часа в день при температуре около 17 градусов по Цельсию в течение шести недель. А более ранние исследования из голландской команды показали, что люди постепенно акклиматизируются и привыкают к более холодным температурам, чем к жаре.

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