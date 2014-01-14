В Швеции 9 женщин удачно пережили пересадку матки

В Швеции девять женщин удачно пережили пересадку матки, и в ближайшее время будут предпринимать попытки зачать ребенка. Органы достались им от живых родственников. Необходимость в пересадке обусловлена тем, что женщины не имели собственной матки из-за врожденного порока или перенесенного рака, пишет The Vancouver Sun.

Ранее предпринимались две попытки пересадить матку и зачать детей - в Турции и Саудовской Аравии. Но они провалились, так как зачать и родить ребенка пациенткам не удалось. Что касается шведских пациенток, все они себя чувствуют нормально и уже покинули больницу. Через шесть недель после пересадки восстановился менструальный цикл у большинства из них.

У женщин сохранились яичники, из которых до процедуры забрали яйцеклетки для создания запаса эмбрионов. Ученых волнует то, что, если эмбрионы и приживутся, во время беременности они могут пострадать от нехватки питательных веществ, поступающих через плаценту, и плохого кровотока. Женщины вынуждены принимать лекарства, предотвращающие отторжение органа. Специалисты успокаивают: это никак не навредит детям.

Meddaily