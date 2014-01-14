Государству вернули Одесский детский санаторий "Зеленый мыс"

Суд вернул в собственность государства имущество Одесского детского санатория «Зеленый мыс».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как говорится в сообщении, по иску прокуратуры Киевского района Одессы решением Хозяйственного суда, с которым согласился Высший хозяйственный суд Украины, за государством признано право собственности на нежилые помещения клинического санатория «Зеленый мыс» площадью более 5,7 тыс. кв. м.

«Следует отметить, что имущество этого клинического санатория матери и ребенка по реабилитации больных с заболеваниями органов зрения расположено на земельном участке рекреационного назначения - в прибрежной зоне Черного моря», - подчеркнули в пресс-службе.