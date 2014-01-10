В Западной Вирджинии чрезвычайная ситуация из-за утечки химикатов
09:29, 10 января 2014Зарубежные новости
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Вызывает проблемы с дыханием
Губернатор американского штата Западная Вирджиния объявил режим чрезвычайной ситуации из-за утечки химикатов.
Как сообщает «Газета.ру», по данным New York Times, разлив произошел около водохранилища в городе Чарльстон, из-за чего более 100 тыс. человек остались без водоснабжения.
Вытекшее вещество, 4-метилциклогексан-метанол, может вызывать раздражение кожи, слизистых оболочек и вызывать проблемы с дыханием.
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