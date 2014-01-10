В Западной Вирджинии чрезвычайная ситуация из-за утечки химикатов

Вызывает проблемы с дыханием

Губернатор американского штата Западная Вирджиния объявил режим чрезвычайной ситуации из-за утечки химикатов. Как сообщает «Газета.ру» , по данным New York Times, разлив произошел около водохранилища в городе Чарльстон, из-за чего более 100 тыс. человек остались без водоснабжения. Вытекшее вещество, 4-метилциклогексан-метанол, может вызывать раздражение кожи, слизистых оболочек и вызывать проблемы с дыханием.

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