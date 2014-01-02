Глобальное потепление может оказаться сильнее, чем считалось

Глобальное потепление при условии удвоения концентрации углекислого газа в атмосфере может оказаться сильнее, чем считалось.

Как сообщает РИА Новости, в статье, опубликованной в журнале Nature, средняя температура повысится как минимум на 3 градуса Цельсия, а не на 1,5 градуса, как следовало из прежних подсчетов.

Климат на Земле меняется, в частности, из-за роста концентрации парниковых газов (в том числе углекислого газа), образующихся в результате деятельности человека. Степень роста средней температуры по всему миру при условии удвоения уровня CO2 по сравнению с доиндустриальной эпохой называют чувствительностью климата. Ученые разработали несколько способов ее определения. Согласно данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), рост температуры составит от 1,5 градуса до 4,5 градуса.

Стивен Шервуд (Steven Sherwood) из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) и его коллеги уточнили эти данные. В качестве основного фактора, влияющего на степень чувствительности климата, они назвали образование облаков, которое зависит от движения воздушных масс.

Так называемые облака нижнего яруса в некоторой степени снижают воздействие парникового эффекта: они образуются на высоте 2-3 км над тропическим океаном и отражают солнечный свет, тем самым охлаждая планету. Следовательно, при уменьшении количества этих облаков температура должна повыситься, пишут ученые. Они использовали 43 разработанных ранее климатических модели для оценки того, как движение воздушных масс может повлиять на изменение климата.

Анализ полученных данных показал, что рост температуры составит как минимум 3 градуса – вдвое больше, чем предполагалось ранее. В среднем же, пишут авторы статьи, температура повысится примерно на 4 градуса. Тем временем, в отчете Climate Action Tracker предлагались похожие данные: к 2100 году средняя глобальная температура вырастет на 3,7 градуса. Вероятность того, что она превысит 4 градуса, составляет около 33%.