Не самые очевидные вещи, которые улучшают здоровье

Как пишет The Herald Sun, первый пункт - видеоигры. Они поддерживают работу мозга пожилых людей, улучшая когнитивные функции, краткосрочную память и способность фокусировать внимание. В частности, это касается игры Neuro Racer.

Групповое пение дает чувство единения, выяснили шведские специалисты. Это отражается на ритме сердцебиения членов хора - он синхронизируется с ритмом музыки. А контроль над дыханием, необходимый во время пения, прекрасно успокаивает и напоминает по эффекту занятия йогой.

Пессимизм может оттолкнуть людей, но он продлевает жизнь, заявляют немецкие ученые, опросившие 40000 человек. Оказалось, люди переоценивающие уровень своего благополучия, за 5 лет исследования на 10% чаще умирали или становились недееспособными. Пессимисты же вели себя более осторожно, следили за здоровьем.

Парацетамол, помимо обезболивающего эффекта, гарантирует успокоительный, доказал Университет Британской Колумбии. Оказывается, активный ингредиент лекарства - ацетаминофен - снижает уровень депрессии и тревоги. Кстати, то же делает чувство ностальгии, вызванное приятными воспоминаниями. Думая о прошлом, человек может справиться с одиночеством и тревожностью. В свою очередь, художественная литература повышает показатели сопереживания, ведь читающий проживает чужую жизнь.

А солнцезащитный крем при ежедневном использовании тормозит старение кожи, убеждены австралийские специалисты. Как показал эксперимент, если светлокожие добровольцы использовали крем с фактором защиты 15, нанося его на голову, шею, руки каждое утро на протяжении 4,5 лет, то у них фиксировалось на 24% меньше признаков старения по сравнению с контрольной группой. Известно: УФ-излучение разрушает коллаген, отвечающий за молодость кожи.

Meddaily