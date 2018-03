Одно яблоко в день - и доктор не нужен

Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что известная в Великобритании еще с викторианских времен пословица "Яблоко в день и доктор не нужен" (An apple a day keeps the doctor away) имеет смысл и в наши дни.

Употребление в пищу хотя бы одного яблока в день людьми старше 50 лет оказывает на сердечно-сосудистую систему положительное влияние, сравнимое с ежедневным приемом статинов - препаратов для снижения уровня холестерина в крови, и, что самое главное, в отличие от статинов, полностью свободно от негативных побочных эффектов, а также значительно дешевле. Работа опубликована в рождественском номере The British Medical Journal (BMJ).

Назначение пожизненного ежедневного приема статинов людям старше 50 лет в качестве метода профилактики сердечно-сосудистых заболеваний - обычная практика в современном мире, в том числе в Великобритании. Сейчас статины назначают тем пациентам, у которых риск развития сердечно-сосудистого заболевания в ближайшие десять лет превышает 20 процентов, однако, как отмечают авторы, все идет к тому, что вскоре эти препараты будут назначать поголовно всем британцам, перевалившим полувековой рубеж.

Авторы решили проверить, насколько известная народная мудрость, касающаяся пользы для здоровья от яблока в день, сравнима по своему влиянию на уровень смертности от инфарктов и инсультов с более широким профилактическим использованием статинов. Для достижения этой цели были применены методы математического моделирования и мета-анализа. Авторы смоделировали эффект, который сможет оказать на уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний прием статинов теми 17,6 миллионами британцев старше 50 лет, которые до сих пор их не принимают. Аналогичная работа была проделана в отношении употребления в пищу яблок, но уже для всего населения страны.

В итоге было установлено, что профилактическое ежедневное применение статинов сможет ежегодно предотвратить или отсрочить порядка 9400 смертей, а яблока в день - 8500 смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом авторы рассчитали показатели побочных эффектов применения статинов, установив, что применение препаратов в популяционном масштабе может привести к более чем тысяче новых случаев миопатии и к более десяти тысячам новых случаев диабета в стране. Аналогичный расчет для яблок авторы проводить не стали, заметив, в данном случае к побочным эффектам можно отнести разве что разочарование из-за подбитого бочка или стресс в связи с обнаружением половины червяка в откушенном плоде.

"Сочетание диетологических и фармакологических факторов в профилактике сосудистых заболеваний имеет большой потенциал в части снижения смертности от них. В этом свете совет 150-летней давности, касающийся здорового питания, вполне гармонирует с установками современной медицины и к тому же не имеет побочных эффектов", - отмечают авторы, подчеркивая, что результаты их исследования вовсе не означают, что те, кто уже принимает статины, должен от них отказаться и перейти на яблоки. Достаточно просто всем есть побольше яблок.