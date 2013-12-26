Длительный ночной сон обязателен для женщин

Сотрудники Университета Дьюка доказали, что женщины должны спать дольше, чем мужчины. Женскому мозгу требуется больше времени на отдых из-за природной ориентации на многозадачность, передает The Daily Mail. Если же женщины не высыпаются, у них развивается депрессия, и они постоянно злятся.

Эти проблемы не затрагивают мужчин, которые не досыпают. Известно, что при нехватке сна повышается риск болезни сердца, психических отклонений и воспаления. У женщин же нехватка сна может спровоцировать настолько сильное воспаление, что, проснувшись, они будут страдать от реальной боли. Выход прост - непродолжительный сон в течение дня.

Но спать более 90 минут днем нельзя, иначе сонливость лишь усилится. Во время сна кора головного мозга, отвечающая за мышление, память, язык, восстанавливается. Чем больше человек пользуется ресурсами мозга в течение дня, тем дольше ему нужно спать. Поэтому дополнительный сон показан не только женщинам, но и мужчинам, которые трудятся на тяжелой работе.