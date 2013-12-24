Специи корректируют обмен веществ

Ученые из Пенсильванского Университета (США) утверждают, что приправы, например, корица и куркума, не только придают пище пикантный вкус, но и частично нейтрализуют вредное влияние жирной пищи на организм.

Шейла Вест, автор работы, рассказывает:

"Если вы переели жирной пищи, в крови повышается уровень триглицеридов (это плохой холестерин). Если же вы регулярно не отказываете себе в свиных отбивных, тортиках с кремом и прочих жирных продуктах, это повышает риск не только растолстеть, но и стать жертвой сердечно-сосудистых заболеваний. Мы выяснили, что добавление специй к жирной пище снижает рост уровня триглицеридов на 30%".

В исследовании принимали участие добровольцы в возрасте от 30 до 65 лет. Все они были, в общем, здоровы, хотя и имели лишний вес. Для эксперимента ученые приготовили специальные блюда, которыми испытуемые питались в течение месяца.

"Тестовая еда" состояла из горячего блюда (к примеру, цыпленка карри), хлеба со специями и десерта (например, печенья с корицей). К каждой порции добавили столовую ложку приправы со специями, тогда как в контрольной группе люди ели то же самое, но без специй.

Диетологи подсчитали, что наиболее активно на обмен веществ влияют:

- розмарин,

- куркума,

- корица,

- черный и красный перец,

- чеснок.

Хорошо известно, что к тому же все эти специи обладают мощным антиоксидантным действием (то есть препятствуют вредным окислительным процессам в организме). Специи, использованные в эксперименте, содержали примерно столько же антиоксидантов, сколько содержат 150 мл красного вина или 40 граммов черного шоколада.

В результате, те, кто ел блюда, щедро сдобренные выбранными диетологами специями, сбросили в среднем от килограмма до двух веса, у них активизировался обмен веществ и сердечная деятельность по сравнению с теми, кто питался без приправ.

Важный момент: тем, у кого у же есть проблемы с пищеварительной системой, нужно осторожнее быть со жгучими специями, которые раздражают слизистую. А вот травы типа тимьяна, розмарина, мяты, а также корица и имбирь, напротив, положительно влияют на желудок.