Яйца защитят от синдрома хронической усталости

В желтке куриного яйца, а также в гречке, пшенице, бобовых, рыбе, отрубях и молочных продуктах содержится важное для организма вещество под названием «лецитин», способное защитить нас от развития синдрома хронической усталости.

При недостатке лецитина появляется раздражительность, постоянная усталость, бессонница, депрессия, ухудшение памяти.

В таких случаях нужно употреблять лецитин и состояние улучшится. Суточная норма вещества составляет около 40 грамм для взрослого.

Употребление лецитина целесообразно также при рассеянном склерозе, инсульте, неврозах, болезни Альцгеймера, при физических и умственных нагрузках, поскольку он улучшает память.

Лецитин снижает уровень плохого холестерина в крови, положительно действует на сердечно-сосудистую систему в целом.

Если нужно похудеть, лецитин и тут придет на помощь - он расщепляет жиры и, таким образом, вес снижается.

Лецитин также препятствует накоплению жировых запасов в печени, его применение способно предупредить цирроз печени. Также он улучшает память и содействует налаженной работе желчного пузыря.