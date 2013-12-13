В Москве вводят штрафы за неправильные диагнозы

Притом скорую помощь обяжут платить, если для госпитализации пациента не было оснований. В этом случае деньги получит больница, в которую поступит человек, передает Youcure.me. Кстати, чиновники не указали, какое основание для госпитализации достаточное, а какое - нет. Ранее скорой помощи запрещалась госпитализация пациентов с диагнозом "ангина", "скарлатина", "эпилепсия", "острый отит", "гепатит", "абсцесс" и "бронхиальная астма".

Данное нововведение заработает в начале следующего года. Таким образом, средства между больницами и поликлиниками будут распределяться по-новому. Их источник - Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). Из бюджета учреждения получат деньги только на капитальный ремонт и приобретение дорогостоящего оборудования.

Госпитализация пациента вследствие его неправильного лечения в поликлинике станет основанием для отчисления средств поликлиники в пользу больницы. В данной ситуации администрации поликлиник, вероятно, придется экономить, в том числе, и на зарплатах врачей. А для повышения доходов врачам придется принимать максимальное количество "легких" больных.

Meddaily