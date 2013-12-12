Врачи не рекомендуют пользоваться увлажнителями воздуха

Объединение израильских педиатров не рекомендует использовать различные приборы для увлажнения воздуха, поскольку, согласно последним данным, они не облегчают болезни дыхательных путей и могут привести к осложнениям, сообщают израильские СМИ.

В последние годы увлажнители на холодном пару стали намного более популярны, чем на приборы, вырабатывающие горячий пар, однако выводы израильских педиатров относятся к обоим видам увлажнителей.

За последние два года было несколько случаев заболевания воспалением легких вследствие заражения бактерией Legionella. Полуторогодовалый ребенок, заболевший легионеллезом, умер в больнице.

Во всех этих случаях проверка минздрава показала, что источником заражения были увлажнители воздуха, распространявшие бактерии.

В свете того, что использование увлажнителей воздуха может в редких случаях привести к заболеванию легионеллезом, объединение израильских педиатров, учитывая также данные об отсутствие положительного влияния увлажнителей воздуха на здоровье, рекомендовало не применять эти приборы.