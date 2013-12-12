Регулярная зарядка помогает мыслить творчески

Хорошо известно, что прогулки и упражнения могут помочь справиться с творческим ступором. Теперь исследователи доказали, что регулярные физические упражнения действительно позитивно влияют на креативность, сообщает британское издание The Telegraph.

По данным исследователей, регулярные физические упражнения, в том числе прогулки на свежем воздухе или езда на велосипеде, действительно способствуют развитию творческого мышления.

Когнитивные психологи из Лейденского университета в Нидерландах обнаружили, что те, кто занимается спортом четыре раза в неделю, мыслят более творчески, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. В ходе эксперимента добровольцы, которые регулярно подвергали себя физической нагрузке, показали лучшие результаты в серии когнитивных тестов.

Известно, что творческие люди иногда используют физические упражнения, чтобы преодолеть ментальные блоки и обрести вдохновение. Однако специалисты отмечают, что такие упражнения будут полезны для развития гибкости мышления, только если тело привыкло к активности. В противном случае большая часть энергии, необходимой для полета мысли, растратится на само движение.

Регулярная разминка может, таким образом, стать недорогим и здоровым способом развития творческих способностей, считают голландские ученые.