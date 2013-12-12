Как вирус гепатит С проникает в клетки организма

Сотрудники Института Скриппса совершили настоящий прорыв, впервые получив точную структуру белка Е2, жизненно необходимого вирусу гепатита С, передает "Ремедиум". С помощью этого белка вирус проникает в клетки. Собранные данные дают возможность создать новую вакцину от вируса.

У белка, как оказалось, есть несколько быстро мутирующих участков. Следовательно, антитела человека работают только в отношении одного штамма вируса. Плюс, Е2 покрыт молекулами полисахаридов. Они не дают антителам привязываться. Значит, чтобы антитела работали универсально, необходимо найти стабильные и открытые участки у белка.

До этого выяснить, какова структура белка, не удавалось, так как его стабильную форму трудно получить в достаточном количестве. Поэтому ученым сперва пришлось изменить белок - его основные части стали неизменными, а сам белок оставался стабильным в растворе. С помощью электронной микроскопии структуру изучали только после того, как белок зафиксировали специально созданные антитела.

Сейчас на основе полученной информации ученые пытаются создать или найти структуры, способные простимулировать образование антител. Эти антитела должны лечь в основу новой вакцины от гепатита С, грозящего циррозом и раком печени.