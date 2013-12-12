Какой сорт сыра самый полезный для здоровья зубов

Диетологи рассказали, какой сыр необходимо включить в свой ежедневный рацион, чтобы сохранить здоровье зубов. Этим сыром оказался чеддер, поскольку содержит много кальция и белка, пишут иностранные СМИ.

Очень полезным также является соус с сыром чеддер, а также суп, приготовленный с этим сыром. Чеддер помогает снизить риск развития кариеса, стимулирует выработку слюны, противостоит действию кислоты, которая возникает при разложении продуктов.

Сыр чеддер почти не содержит лактозу, он подходим тем людям, которым нельзя включать лактозу в рацион. Ученые советуют разнообразить меню с помощью различных блюд с сыром чеддер, овощами и пастой.

Однако следует ограничить употребление чеддера тем, кто страдает от головной боли. Чеддер содержит тирамин, который возникает, как следствие разложения аминокислот. Это вещество является причиной иммунного ответа, сужения сосудов, оказывает влияние на процессы в нервной системе. Этот компонент обладает токсичными свойствами, поэтому может стать причиной мигрени.