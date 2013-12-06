Россельхознадзор выявил в мясе «Агропродукта» кишечную палочку

Киев. 6 декабря. УНИАН. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля для производителя мясной продукции «Агропродукт» (Тернопольская обл.) в связи с выявлением вредных веществ в продукции предприятия.

Согласно сообщению ведомства, в ходе лабораторных исследований в охлажденной свинине производства указанной компании было обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки, а в охлажденной говядине – зафиксировано превышение допустимого количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Как сообщал УНИАН, в мае Россельхознадзор временно ограничил поставки в РФ продукции украинского предприятия «Агропродукт» связи с выявлением в охлажденной говядине производства данной компании мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Справка УНИАН. «Агропродукт» занимается производством мяса. Собственниками «Агропродукта» являются Мирослав Плишка и Степан Рубай, которым принадлежит по 50% акций компании. В 2012 году компания получила почти 3 млн грн чистой прибыли, что на 19,1% больше, чем в 2011 году. Выручка «Агропродукта» от реализации продукции в прошлом году сократилась на 13,4% - до 206,7 млн грн.