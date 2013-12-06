В России зафиксированы новые вспышки африканской чумы

Новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) среди диких кабанов зафиксированы на территории трех областей России - Ростовской, Волгоградской и Смоленской.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В частности, в Ростовской области вирус АЧС выявлен 4 декабря при исследовании патологического материала, обнаруженного в Чертковском районе Ростовской области.

В Смоленской области вирус АЧС выявлен 3 декабря в Шумячском районе. Ранее АЧС на территории Шумячского района Смоленской области и Чертковского района Ростовской области уже регистрировалась.

В Волгоградской области вирус АЧС выявлен 4 декабря в Фроловском районе и в Кумылженском районе, где ранее болезнь не регистрировалась.

В настоящее время в очагах работают специалисты госветслужб Ростовской, Волгоградской и Смоленской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора, первоочередные мероприятия проведены.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Украина и РФ в ходе 10-го заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии договорились о создании трехсторонней чрезвычайной комиссии с участием Беларуси по ликвидации африканской чумы свиней.

С начала года в России зафиксировано более 70 очагов АЧС. Также отмечались вспышки этого заболевания в Беларуси.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в конце августа сообщило об усилении контроля на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней.

По информации Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, случаев заболевания животных на украинской территории в этом году зафиксировано не было.

По данным Госветфитослужбы, правительство приняло необходимые меры для предотвращения распространения АЧС на территории Украины. В частности, запрещен ввоз в Украину восприимчивых к АЧС животных, продукции и сырья из Беларуси и федеральных округов России, где зафиксировано заболевание. Также Украина запретила использование пищевых отходов для корма сельскохозяйственных животных, в том числе свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС опасности не представляет.