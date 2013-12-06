Физические упражнения способствуют творческому мышлению. Об этом говорят результаты исследования, проведенного учеными из Лейденского университета.

Эксперимент показал, что добровольцы, которые тренировались четыре раза в неделю, в итоге лучше справлялись с серией когнитивных тестов и мыслили более творчески. Физические активные люди демонстрировали лучшую пластичность ума. Если регулярные тренировки прерывались, показатели креативного мышления спадали.

По мнению авторов исследования, физическая активность помогает преодолеть интеллектуальный «тупик» и дает вдохновение.

Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что интенсивные спортивные тренировки повышают интеллект.

likar.info