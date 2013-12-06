Физические упражнения способствуют творческому мышлению
13:14, 06 декабря 2013Зарубежные новости
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Говорят результаты исследования
Физические упражнения способствуют творческому мышлению. Об этом говорят результаты исследования, проведенного учеными из Лейденского университета.
Эксперимент показал, что добровольцы, которые тренировались четыре раза в неделю, в итоге лучше справлялись с серией когнитивных тестов и мыслили более творчески. Физические активные люди демонстрировали лучшую пластичность ума. Если регулярные тренировки прерывались, показатели креативного мышления спадали.
По мнению авторов исследования, физическая активность помогает преодолеть интеллектуальный «тупик» и дает вдохновение.
Напомним, ранее ученые пришли к выводу, что интенсивные спортивные тренировки повышают интеллект.
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