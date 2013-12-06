Для въезда в Россию нужна будет медстраховка

Въезд на территорию России для граждан стран СНГ будет возможен по загранпаспортам и при наличии медицинской страховки, визы вводить не планируется.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

«В отношении виз – у нас сейчас со странами СНГ безвизовые отношения и мы не планируем вводить никаких виз в отношении таких государств, если не будет каких-то особых ситуаций. Но мы планируем перейти к тому, чтобы переезды через границу были цивилизованными, не по каким-то бумажкам или справкам», - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что поскольку речь идет об иностранных гражданах, они должны иметь заграничные паспорта.

«Будут только заграничные паспорта», - сказал Медведев.

При этом один из ведущих добавил, что также нужна медицинская страховка. На это глава российского правительства подчеркнул: «Обязательно, должны быть выполнены все формальности – это абсолютно правильно и здесь нет никакой дискриминации и никакого унижения».

«Должны быть оформлены все документы – паспорта страховки. Нужны знания наших условий, если ты приехал работать, если ты приехал отдыхать, это другое дело», - добавил Медведев.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2012 года Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил, что к 2015 году въезд в Россию для всех иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, будет разрешен исключительно по заграничным паспортам.

При этом Путин отметил, что в рамках Таможенного союза и ЕЭП будет и дальше действовать нынешний режим пересечения границы с максимально упрощенными правилами.

По данным Федеральной миграционной службы России, на территории страны находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стан СНГ.

При этом в России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться. Глава ФМС Константин Ромодановский ранее заявлял, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.