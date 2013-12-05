Образ жизни влияют на вероятность зачатия

«Женщины должны иметь в виду, что питание и образ жизни сильно влияют на способность к зачатию», - говорит автор работы Jorge E. Chavarro (Harvard School of Public Health, Бостон, США).

В пище должны преобладать мононенасыщенные, а не трансгенные жиры, растительные, а не животные белки, углеводы с низким гликемическим индексом. Жирные молочные продукты полезны в умеренных количествах. Женщина должна получать также достаточно витаминов и железа. Исследователи настойчиво советуют отказаться от курения, ограничить потребление кофе, алкоголя и больше двигаться.

На протяжении восьми лет ученые фиксировали пищевые предпочтения и особенности образа жизни у 17 544 женщин, пытающихся зачать ребенка. Согласно результатам исследования, у женщин, придерживающихся предложенной диеты, был ниже риск бесплодия, связанного с нарушениями овуляции, а также (хотя и в меньшей степени), риск бесплодия, связанного с другими причинами.

У женщин, питающихся подобным образом, риск бесплодия, связанного с нарушениями овуляции, снижался на 66%, а риск других видов бесплодия – на 27%.

Комбинация пяти и более благоприятных факторов образа жизни, включая контроль веса, физическую активность, правильное питание, снижала риск бесплодия, связанного с нарушениями овуляции, на 69%.

Избыточный вес, напротив, повышал риск возникновения этого вида бесплодия.

likar.info