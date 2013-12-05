Образ жизни влияют на вероятность зачатия
Лишний вес приводит к бесплодию
Исследователи из США советуют женщинам, мечтающим о ребенке, придерживаться определенной диеты и определенного образа жизни. Ученые считают, что, в большинстве случаев, бесплодие, возникающее из-за нарушения овуляции у здоровых женщин, можно предотвратить с помощью правильного питания и здоровых привычек. «Женщины должны иметь в виду, что питание и образ жизни сильно влияют на способность к зачатию», - говорит автор работы Jorge E. Chavarro (Harvard School of Public Health, Бостон, США). В пище должны преобладать мононенасыщенные, а не трансгенные жиры, растительные, а не животные белки, углеводы с низким гликемическим индексом. Жирные молочные продукты полезны в умеренных количествах. Женщина должна получать также достаточно витаминов и железа. Исследователи настойчиво советуют отказаться от курения, ограничить потребление кофе, алкоголя и больше двигаться. На протяжении восьми лет ученые фиксировали пищевые предпочтения и особенности образа жизни у 17 544 женщин, пытающихся зачать ребенка. Согласно результатам исследования, у женщин, придерживающихся предложенной диеты, был ниже риск бесплодия, связанного с нарушениями овуляции, а также (хотя и в меньшей степени), риск бесплодия, связанного с другими причинами. У женщин, питающихся подобным образом, риск бесплодия, связанного с нарушениями овуляции, снижался на 66%, а риск других видов бесплодия – на 27%. Комбинация пяти и более благоприятных факторов образа жизни, включая контроль веса, физическую активность, правильное питание, снижала риск бесплодия, связанного с нарушениями овуляции, на 69%. Избыточный вес, напротив, повышал риск возникновения этого вида бесплодия.
«Женщины должны иметь в виду, что питание и образ жизни сильно влияют на способность к зачатию», - говорит автор работы Jorge E. Chavarro (Harvard School of Public Health, Бостон, США).
В пище должны преобладать мононенасыщенные, а не трансгенные жиры, растительные, а не животные белки, углеводы с низким гликемическим индексом. Жирные молочные продукты полезны в умеренных количествах. Женщина должна получать также достаточно витаминов и железа. Исследователи настойчиво советуют отказаться от курения, ограничить потребление кофе, алкоголя и больше двигаться.
На протяжении восьми лет ученые фиксировали пищевые предпочтения и особенности образа жизни у 17 544 женщин, пытающихся зачать ребенка. Согласно результатам исследования, у женщин, придерживающихся предложенной диеты, был ниже риск бесплодия, связанного с нарушениями овуляции, а также (хотя и в меньшей степени), риск бесплодия, связанного с другими причинами.
У женщин, питающихся подобным образом, риск бесплодия, связанного с нарушениями овуляции, снижался на 66%, а риск других видов бесплодия – на 27%.
Комбинация пяти и более благоприятных факторов образа жизни, включая контроль веса, физическую активность, правильное питание, снижала риск бесплодия, связанного с нарушениями овуляции, на 69%.
Избыточный вес, напротив, повышал риск возникновения этого вида бесплодия.