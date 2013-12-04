Чем опасна бутилированная вода

Если человек привык пить воду из пластиковой тары, то он рискует заработать мигрень, так как соединение, содержащееся в пластике, опасно с этой точки зрения. Речь идет о бисфеноле А, который уже не раз связывали с ожирением, бесплодием и сердечными приступами, пишет Медпортал

Специалисты Университета Канзаса призывают отказаться от пластиковых контейнеров для разогревания пищи в микроволновке, от бутылок и офисных кулеров вовсе. Вообще же переход на свежие продукты, не требующие хранения в емкостях из искусственных материалов, может сократить показатели бисфенола А в моче на 66% всего за три дня. Такая стратегия снизит остроту и частоту приступов мигрени.

Эффект соединения ученые пронаблюдали на примере крыс. Половине животных давали соединение раз в три дня. В итоге в течение часа после введения дозы бисфенола А животные становились менее активными, избегали громких звуков и яркого света, легко пугались и демонстрировали признаки повышенной чувствительности головы. Все это были симптомы мигрени.

В целом же мозг грызунов говорил о приливе эстрогена. А известно, что мигрени нередко сопряжены с неожиданным изменением в уровне данного женского полового гормона. Именно бисфенол А по действию имитирует эстроген. Кстати, бисфенол А уже запретили использовать в производстве детских бутылочек в ЕС, Канаде и Китае.