В Московской области зафиксированы случаи брюшного тифа

Брюшной тиф диагностирован уже у 11 человек, проживающих в одном из общежитий подмосковного Подольска (Россия), пишет Российская газета. Среди заболевших - двое подростков 13 и 17 лет. В министерстве здравоохранения Московской области утверждают: об эпидемии брюшного тифа в регионе речи не идёт.

Заразу обнаружили в бывшем общежитии Подольского цементного завода, где проживало порядка 200 человек. Все они приехали в Подмосковье на заработки из соседних регионов и стран ближнего зарубежья. "Это общежитие сейчас находится в частных руках и в городе на хорошем счету - ни беспорядков, ни антисанитарии", - рассказал "РГ" начальник управления по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации города Подольска Борис Денисов. Поэтому, утверждают местные власти, источник заразы надо искать не в Подольске, а там, откуда прибыли уже заражённые гастарбайтеры. Это подтверждается и тем фактом, что ни один из коренных жителей города к врачам с симптомами тифа до сих пор не обратился.

Все заболевшие госпитализированы в городскую больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное. "Люди, которые контактировали с больными, находятся под ежедневным медицинским наблюдением", - говорит областной министр здравоохранения Нина Суслонова. Медики уже обследовали порядка тысячи человек, включая педагогов и учеников школы и студентов колледжа, где учились два заражённых подростка. А обитателей общежития оперативно вакцинировали против тифа.

Справка "РГ"

Брюшной тиф - острая кишечная инфекция, которая передаётся контактно-бытовым путём. Эта распространённая когда-то "болезнь нищеты" не встречалась в Подмосковье уже два десятка лет.