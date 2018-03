Пациентов с ВИЧ предлагают лечить радиоиммунотерапией

Возможный способ лечения ВИЧ-пациентов, основанный на "убийстве" радиоактивным излучением клеток, зараженных вирусом иммунодефицита человека, предложили ученые из США, представившие результаты своей работы на 99-й ассамблее Радиологического общества Северной Америки (Radiological Society of North America).

Авторы работы из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Бронксе (Albert Einstein College of Medicine in the Bronx) отмечают, что высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ), назначаемая людям с ВИЧ, лишь снижает уровень вируса в крови до очень низких значений, но не убивает клетки, зараженные вирусом.

Для уничтожения этих клеток ученые решили наряду с ВААРТ применить радиоиммунотерапию — методику, изначально разработанную для лечения рака. Она основана на применении создаваемых в лабораторных условиях моноклональных антител, к которым "пришивается" тот или иной радиоактивный изотоп. Такие молекулярные конструкции прицельно атакуют только раковые клетки и убивают их с помощью радиоактивного излучения.

Ученые использовали короткоживущий радиоизотоп висмут-213, которым "нагружали" моноклональные антитела к одному из белков, находящихся на поверхности зараженных ВИЧ клеток. Эти антитела ученые добавили к образцам крови, взятым у 15 человек с ВИЧ, и получавшим антиретровирусную терапию. В результате погибло значительное количество клеток, зараженных вирусом, а соседние здоровые клетки остались неповрежденными.

Кроме того, исследователи проверили свою методику на лабораторной модели центральной нервной системы. Антитела с изотопом успешно преодолевали искусственный мозговой барьер, через который не проникают лекарства, не повреждали его, и убивали инфицированные вирусом нервные клетки.

Следующим шагом ученых станут клинические испытания радиоизотопного метода с участием ВИЧ-пациентов.