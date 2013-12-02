Сок алоэ оздоравливает желудочно-кишечный тракт

Согласно многократным научным исследованиям, сок алоэ благотворно воздействует на весь желудочно-кишечный тракт. При наличии существенных проблем с пищеварением народные целители рекомендуют пить трижды в сутки по 8 – 10 капель свежеприготовленного сока алоэ. Достаточно часто стойкие хронические запоры сопровождают заболевания желудка. Сок алоэ эффективно помогает справиться с такими неприятными проявлениями. Для предотвращения хронических запоров рекомендуется трижды в сутки принимать внутрь по чайной ложке свежеприготовленного сока растения алоэ, примерно за 30 минут до принятия пищи.

Как правило, при заболеваниях желудка характерны периодические боли, сопровождающиеся сильной тошнотой, в некоторых случаях рвотой. Безусловно, при таких симптомах необходимо срочно обратиться к врачу-гастроэнтерологу для проведения специального обследования, однако наряду с предписанными медикаментозными лекарственными препаратами помогает справиться с болями растение алоэ. Замечательным домашним лекарственным средством, приготовленным на основе комнатного растения алоэ, является его использование вместе с натуральным пчелиным медом.

Для приготовления этого эффективного лекарственного средства необходимо листочки растения алоэ некоторое время выморозить в морозилке. Время вымораживания составляет примерно две недели. Затем подготовленные листья алоэ заливают водой в пропорциональном отношении 1:3. Примерно через полтора часа отжимают получившийся сок. Полученный таким образом сок смешивают с натуральным медом и измельченными грецкими орехами. Пропорции должны быть следующие: меда 5 частей, измельченных грецких орехов 3 части, сока растения алоэ одна часть. Рекомендуемая дозировка при употреблении такого природного лекарственного средства: одна столовая ложка за 30 минут до приема пищи. Курс лечения составляет 1 – 2 месяца.