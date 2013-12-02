Жирная морская рыба защищает нервные клетки

Лучший продукт для карьеристов - жирная рыба. Она богата кислотами омега-3, которые положительно влияют на работу головного мозга: улучшают память и концентрацию внимания, уверяют специалисты из Университета Питтсбурга.

А их коллеги из Нортумбрийского университета в Великобритании добавляют, что ненасыщенные жирные кислоты омега-3 улучшают приток крови к головному мозгу.

Помимо положительно влияния на работу мозга, омега-3 также улучшает состояние сосудов и костей, нормализует уровень холестерина в крови, ослабляет боль, защищает нервные клетки мозга. Отметим, что омега-3 также содержится в льняном и горчичном масле.

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