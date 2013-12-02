Жирная морская рыба защищает нервные клетки
15:45, 02 декабря 2013Зарубежные новости
0
Улучшает состояние сосудов
Лучший продукт для карьеристов - жирная рыба. Она богата кислотами омега-3, которые положительно влияют на работу головного мозга: улучшают память и концентрацию внимания, уверяют специалисты из Университета Питтсбурга.
А их коллеги из Нортумбрийского университета в Великобритании добавляют, что ненасыщенные жирные кислоты омега-3 улучшают приток крови к головному мозгу.
Помимо положительно влияния на работу мозга, омега-3 также улучшает состояние сосудов и костей, нормализует уровень холестерина в крови, ослабляет боль, защищает нервные клетки мозга. Отметим, что омега-3 также содержится в льняном и горчичном масле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter